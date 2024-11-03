«Сборная солянка»: Экс-офицер СБУ допустил, что уничтоженные под Брянском диверсанты были из НАТО
Прозоров: Военные НАТО могли находиться в составе уничтоженной под Брянском ДРГ
Военные стран НАТО могли находиться в составе украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), которая недавно была уничтожена в Брянской области. Об этом сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
По его словам, рейды таких ДРГ на российскую территорию курирует украинская разведка. Прозоров не исключает, что члены вторгнувшейся в Брянскую область группы вполне могли представлять разные подразделения стран НАТО. Речь идёт именно о кадровых военных альянса. По мнению экс-подполковника СБУ, уничтоженная ДРГ была своего рода «сборной солянкой» из таких спецов.
«Все спецподразделения НАТО воевали вместе в Афганистане и Ираке, и они действительно умеют находить общий язык. Поэтому составить из них сборную солянку — в этом ничего нового и ничего сверхъестественного, они действительно умеют работать вместе», — приводит РИА «Новости» слова Прозорова.
Напомним, на границе Брянской области 27 октября была отражена попытка вторжения ДРГ. В результате было уничтожено четверо диверсантов. Предварительно, в группе состояли граждане Швеции, Польши, Великобритании и Венесуэлы. Позже стало известно, что среди них был и разведчик из США. К слову, боевики пытались прорвать границу в Климовском районе. У ликвидированных наёмников наши бойцы нашёл молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском. Росгвардия публиковала видео уничтожения боевиков.
ЦОС ФСБ России