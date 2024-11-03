«Сборная солянка»: Экс-офицер СБУ допустил, что уничтоженные под Брянском диверсанты были из НАТО

Военные стран НАТО могли находиться в составе украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), которая недавно была уничтожена в Брянской области. Об этом сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, рейды таких ДРГ на российскую территорию курирует украинская разведка. Прозоров не исключает, что члены вторгнувшейся в Брянскую область группы вполне могли представлять разные подразделения стран НАТО. Речь идёт именно о кадровых военных альянса. По мнению экс-подполковника СБУ, уничтоженная ДРГ была своего рода «сборной солянкой» из таких спецов.