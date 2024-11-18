Россиянам объяснили моду на фильмы и сериалы про эпоху девяностых

В России снимают всё больше фильмов и сериалов про девяностые и нулевые. Блогер Маруся Михейчик объясняет это тем, что сейчас Россию выстраивают люди, которые росли в те времена. Им интересно не просто узнать, а понять, почему они жили так.

«Стало не просто можно, а нужно об этом говорить, чтобы подобное не просто не возобновилось, а, фактически, не продолжилось, если смотреть правде в глаза», – сказала блогер в беседе с РИА «ФедералПресс»

По её словам, картины про эпоху девяностых и нулевых смотрят из-за романтизации. В пример Михейчик привела сериал «Бригада». Кадры оттуда, отметила блогер, до сих пор часто встречаются в Интернете с разными восхищёнными подписями. Однако данный сериал совсем не «про то», считает Михейчик. Блогер надеется, что криминальные сериалы про ушедшие эпохи станут трендом на дальнейшую осознанность, а не будут поводом романтизировать те сложные времена.