Россиянам объяснили моду на фильмы и сериалы про эпоху девяностых
Блогер Михейчик объяснила смотрибельность картин про девяностые романтизацией
Кадр из сериала «Бригада». Обложка © Сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk
В России снимают всё больше фильмов и сериалов про девяностые и нулевые. Блогер Маруся Михейчик объясняет это тем, что сейчас Россию выстраивают люди, которые росли в те времена. Им интересно не просто узнать, а понять, почему они жили так.
«Стало не просто можно, а нужно об этом говорить, чтобы подобное не просто не возобновилось, а, фактически, не продолжилось, если смотреть правде в глаза», – сказала блогер в беседе с РИА «ФедералПресс»
По её словам, картины про эпоху девяностых и нулевых смотрят из-за романтизации. В пример Михейчик привела сериал «Бригада». Кадры оттуда, отметила блогер, до сих пор часто встречаются в Интернете с разными восхищёнными подписями. Однако данный сериал совсем не «про то», считает Михейчик. Блогер надеется, что криминальные сериалы про ушедшие эпохи станут трендом на дальнейшую осознанность, а не будут поводом романтизировать те сложные времена.
Ранее Life.ru писал, что сыгравший роль Космоса в «Бригаде» Дмитрий Дюжев запрещает своим детям смотреть этот знаменитый сериал. Также он не привлекает внимание сыновей к криминальным фильмам и считает, что подросткам, не знакомым с Библией и книгами по истории, не стоит смотреть художественные произведения о преступности.