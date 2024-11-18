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18 ноября, 02:57

Россиянам объяснили моду на фильмы и сериалы про эпоху девяностых

Блогер Михейчик объяснила смотрибельность картин про девяностые романтизацией

Кадр из сериала «Бригада». Обложка © Сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

Кадр из сериала «Бригада». Обложка © Сериал «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

В России снимают всё больше фильмов и сериалов про девяностые и нулевые. Блогер Маруся Михейчик объясняет это тем, что сейчас Россию выстраивают люди, которые росли в те времена. Им интересно не просто узнать, а понять, почему они жили так.

«Стало не просто можно, а нужно об этом говорить, чтобы подобное не просто не возобновилось, а, фактически, не продолжилось, если смотреть правде в глаза», – сказала блогер в беседе с РИА «ФедералПресс»

По её словам, картины про эпоху девяностых и нулевых смотрят из-за романтизации. В пример Михейчик привела сериал «Бригада». Кадры оттуда, отметила блогер, до сих пор часто встречаются в Интернете с разными восхищёнными подписями. Однако данный сериал совсем не «про то», считает Михейчик. Блогер надеется, что криминальные сериалы про ушедшие эпохи станут трендом на дальнейшую осознанность, а не будут поводом романтизировать те сложные времена.

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Ранее Life.ru писал, что сыгравший роль Космоса в «Бригаде» Дмитрий Дюжев запрещает своим детям смотреть этот знаменитый сериал. Также он не привлекает внимание сыновей к криминальным фильмам и считает, что подросткам, не знакомым с Библией и книгами по истории, не стоит смотреть художественные произведения о преступности.

Никита Никонов
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