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18 ноября, 04:20

Ограбление по-английски: Неизвестные угнали автомобили из резиденции британских монархов

The Sun: Неизвестные угнали пикап и квадроцикл с территории Виндзорского замка

Виндзорский замок. Обложка © Wikipedia / Diliff

Виндзорский замок. Обложка © Wikipedia / Diliff

С территории Виндзорского замка, резиденции британских монархов в Лондоне, двое неизвестных угнали пикап и квадроцикл. Инцидент произошёл в середине октября, сообщает газета The Sun.

По данным издания, злоумышленники, скрывавшие свои лица под масками, перелезли через почти двухметровый забор, воспользовавшись снижением уровня охраны из-за нехватки полицейских. Преступники при угоне автомобилей повредили входные ворота замка, которые впоследствии пришлось заменить.

Согласно информации газеты, в момент преступления в соседнем коттедже Аделаида находился наследник британского престола принц Уильям с семьей. Король Карл III в это время был в Шотландии, а королева Камилла находилась в Индии в рамках подготовки к их совместной официальной поездке в Австралию и на Самоа.

Правоохранительные органы сообщили, что на данный момент аресты не произведены, расследование продолжается.

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Не так давно неизвестные угнали автомобиль в Южно-Сахалинске с четырёхлетним ребёнком в салоне. По дороге преступники выкинули ребёнка из автомобиля и скрылись. Позднее транспортное средство обнаружили в центре города.

Анатолий Цейко
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