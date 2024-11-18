Ограбление по-английски: Неизвестные угнали автомобили из резиденции британских монархов

С территории Виндзорского замка, резиденции британских монархов в Лондоне, двое неизвестных угнали пикап и квадроцикл. Инцидент произошёл в середине октября, сообщает газета The Sun.

По данным издания, злоумышленники, скрывавшие свои лица под масками, перелезли через почти двухметровый забор, воспользовавшись снижением уровня охраны из-за нехватки полицейских. Преступники при угоне автомобилей повредили входные ворота замка, которые впоследствии пришлось заменить.

Согласно информации газеты, в момент преступления в соседнем коттедже Аделаида находился наследник британского престола принц Уильям с семьей. Король Карл III в это время был в Шотландии, а королева Камилла находилась в Индии в рамках подготовки к их совместной официальной поездке в Австралию и на Самоа.

Правоохранительные органы сообщили, что на данный момент аресты не произведены, расследование продолжается.