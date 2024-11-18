Мастер по волосам раскрыл, как добиться эффекта голливудской звезды

Чтобы сохранить красоту и здоровье волос в холодное время года, нужно мыть их за два часа до выхода на улицу. Такой совет дал парикмахер-колорист, звёздный мастер по волосам Денис Трофименко.

«Мойте голову за два часа до выхода из дома, укладывайте волосы, которые высохли естественным путем, за 15–20 минут до выхода. Если у вас волнистые волосы или вы делали завивку, то вам будет проще», — сказал эксперт РИА «ФедералПресс».

Обладателям длинных волос парикмахер посоветовал забрать их в хвост под шапку и потом распустить. В результате можно будет покрасоваться эффектом голливудской звезды. Тем же, у кого короткая стрижка, повезло больше, ведь они легче сохраняют укладку и могут не использовать большое количество средств, добавил мастер.

Также специалист рекомендует в зимнее время укреплять иммунитет в целом и принимать витамины, а также не забывать про термозащиту для волос. Кроме того, важно устраивать себе устраивать дни с мытьём головы, масками для волос, уходовыми процедурами и без использования фена.