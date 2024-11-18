Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 04:25

Российские «Ланцеты» сожгли два танка ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: Расчёты БПЛА Zala уничтожили два украинских танка на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска уничтожили два танка противника с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Момент поражения танков и объяснение оператора. Видео © Telegram / Минобороны России

Оператор разведывательного дрона, работающий в составе войсковой группировки «Юг», зафиксировал два танка противника. Полученные координаты были переданы на командный пункт, где приняли решение нанести удар с использованием «Ланцетов». После корректировки расчётом цели, оба танка были уничтожены.

Сводки СВО. Байден разрешил Украине бить по России, секретные российские БПЛА, ракеты Х-101 сносят объекты ВСУ в Ровно, 18 ноября
Сводки СВО. Байден разрешил Украине бить по России, секретные российские БПЛА, ракеты Х-101 сносят объекты ВСУ в Ровно, 18 ноября

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, добровольцы присоединятся к спецназу «Ахмат» после прибытия на место дислокации.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar