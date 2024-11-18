Российские «Ланцеты» сожгли два танка ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска уничтожили два танка противника с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Момент поражения танков и объяснение оператора. Видео © Telegram / Минобороны России

Оператор разведывательного дрона, работающий в составе войсковой группировки «Юг», зафиксировал два танка противника. Полученные координаты были переданы на командный пункт, где приняли решение нанести удар с использованием «Ланцетов». После корректировки расчётом цели, оба танка были уничтожены.