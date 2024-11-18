Российские «Ланцеты» сожгли два танка ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: Расчёты БПЛА Zala уничтожили два украинских танка на Донецком направлении
На Донецком направлении российские войска уничтожили два танка противника с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
Момент поражения танков и объяснение оператора. Видео © Telegram / Минобороны России
Оператор разведывательного дрона, работающий в составе войсковой группировки «Юг», зафиксировал два танка противника. Полученные координаты были переданы на командный пункт, где приняли решение нанести удар с использованием «Ланцетов». После корректировки расчётом цели, оба танка были уничтожены.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, добровольцы присоединятся к спецназу «Ахмат» после прибытия на место дислокации.
Telegram / Минобороны России