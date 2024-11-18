Мальчик облил ребёнка жидкостью для розжига и толкнул в огонь в Приморье

В Приморском крае подросток поджёг незнакомого 10-летнего мальчика после замечания. В результате происшествия ребёнок получил сильный ожог левой голени. Прокуратура уже начала проверку.

Инцидент произошёл 17 ноября около стадиона в селе Вольно-Надеждинское. Неизвестный мальчик вероятно ученик 6-7 класса, разгуливал по улице с бутылкой жидкости в руках, поливал траву и поджигал её. Подростку сделали замечание два друга и получили неожиданный отпор.

«Он облил жидкостью моего ребёнка и толкнул на горевшую траву и убежал. У сына вспыхнули штаны. Друг помог сыну снять их и потушить брюки и траву. Ребёнок получил сильный ожог левой голени», — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Семья уже написала заявление в полицию и планирует смотреть уличные камеры. В прокуратуре заявили о проведении тщательной проверки. Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего.

«Отдельное внимание будет уделено сигналу о том, что вблизи стадиона допущена игра с воспламеняющимися жидкостями», — говорится в сообщении.