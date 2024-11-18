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18 ноября, 06:05

Мальчик облил ребёнка жидкостью для розжига и толкнул в огонь в Приморье

10-летний мальчик из Приморского края получил сильный ожог левой голени. Обложка © Telegram / dpskontrol_125rus

10-летний мальчик из Приморского края получил сильный ожог левой голени. Обложка © Telegram / dpskontrol_125rus

В Приморском крае подросток поджёг незнакомого 10-летнего мальчика после замечания. В результате происшествия ребёнок получил сильный ожог левой голени. Прокуратура уже начала проверку.

Инцидент произошёл 17 ноября около стадиона в селе Вольно-Надеждинское. Неизвестный мальчик вероятно ученик 6-7 класса, разгуливал по улице с бутылкой жидкости в руках, поливал траву и поджигал её. Подростку сделали замечание два друга и получили неожиданный отпор.

«Он облил жидкостью моего ребёнка и толкнул на горевшую траву и убежал. У сына вспыхнули штаны. Друг помог сыну снять их и потушить брюки и траву. Ребёнок получил сильный ожог левой голени»,рассказала мама пострадавшего мальчика.

Семья уже написала заявление в полицию и планирует смотреть уличные камеры. В прокуратуре заявили о проведении тщательной проверки. Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего.

«Отдельное внимание будет уделено сигналу о том, что вблизи стадиона допущена игра с воспламеняющимися жидкостями», — говорится в сообщении.

Один человек пострадал, спасаясь от огня в общежитии в Москве
Один человек пострадал, спасаясь от огня в общежитии в Москве

Ранее Life.ru рассказал о происшествии в Санкт-Петербурге, которое произошло с 9-летней девочкой. В Северной столице школьница получила ожог живота из-за фена, который загорелся у неё в руках. Врачи установили, что у ребёнка ожог первой и второй степени.

Наталья Афонина
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