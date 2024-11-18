Двух русских рэперов задержали в США копы в полной экипировке с оружием на 9 машинах
В США за нарушение порядка задержали российских рэперов Kai Angel и 9mice
9mice и Kai Angel. Фото © Telegram / kai angel
В американском штате Калифорния полиция задержала двух российских рэперов Kai Angel (Дмитрий Ицков) и 9mice (Сергей Дмитриев) во время съёмок клипа. Правоохранители решили, что музыканты нарушают общественный порядок. Об этом сообщает Mash.
Задержание рэперов. Видео © Telegram / Mash
Снимать клип артисты приехали в один из самых подходящих для этого американских городов — Лос-Анжелес. Стилистика у проекта была канонично рэперская — с крутыми тачками и оружием. Гангста-рэп уже давно умер, поэтому местной полиции не понравилось такое творчество, и через некоторое время на горизонте появились девять машин с мигалками, набитые вооружёнными копами.
Музыкантов обвинили в нарушении общественного порядка и потенциально опасном поведении, а затем упаковали в машины. Ведётся дальнейшее расследование.
Вероятно, скоро они в одном из треков мельчайших подробностях расскажут о времени, проведённом в американском обезьяннике, однако в США и без них хватает проблем с представителями этого музыкального жанра. Ранее рэпер Джиган заявил, что Снуп Догг и P.Diddy имеют непосредственное отношение к убийству Тупака.