ВСУ оставляют российским военным «подарки» от НАТО во время бегства из-под Курска
Боец «Ахмата» Гостуха: ВСУ бросают иностранную технику, отступая из-под Курска
Шведская БМП CV-90. Обложка © Flickr / ISAF Public Affairs
Украинские солдаты бросают иностранную технику во время отступления из Курской области России на территорию Незалежной. Об этом рассказал в интервью боец Гостуха из отряда командира с позывным Каштан спецназа «Ахмат», отметив, что эта участь, к примеру, постигла американскую боевую машину пехоты «Брэдли» и ряд другой техники с боеприпасами.
«На ходу вроде бы [бросали боевую технику]. Они, убегая, перевернулись... Экипаж убежал», — сказал в беседе с РИА «Новости» Гостуха.
Боец говорит, что украинских пленных в Курской области российские военные взяли много, убито ещё больше. Сейчас украинским подразделениям под натиском Армии России приходится отступать с ряда участков, но они продолжают оказывать сопротивление. По словам Гостухи, командование ВСУ не дало им ещё приказ отходить.
Согласно сведениям Минобороны РФ, общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье составили свыше 32 930 военных. Также украинские войска лишились 213 танков, 136 БМП, 951 автомобиля, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть американских MLRS.