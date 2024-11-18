Украинские солдаты бросают иностранную технику во время отступления из Курской области России на территорию Незалежной. Об этом рассказал в интервью боец Гостуха из отряда командира с позывным Каштан спецназа «Ахмат», отметив, что эта участь, к примеру, постигла американскую боевую машину пехоты «Брэдли» и ряд другой техники с боеприпасами.

«На ходу вроде бы [бросали боевую технику]. Они, убегая, перевернулись... Экипаж убежал», — сказал в беседе с РИА «‎Новости» Гостуха.

Боец говорит, что украинских пленных в Курской области российские военные взяли много, убито ещё больше. Сейчас украинским подразделениям под натиском Армии России приходится отступать с ряда участков, но они продолжают оказывать сопротивление. По словам Гостухи, командование ВСУ не дало им ещё приказ отходить.