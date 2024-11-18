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18 ноября, 06:16

ВСУ оставляют российским военным «‎подарки» от НАТО во время бегства из-под Курска

Боец «Ахмата» Гостуха: ВСУ бросают иностранную технику, отступая из-под Курска

Шведская БМП CV-90. Обложка © Flickr / ISAF Public Affairs

Шведская БМП CV-90. Обложка © Flickr / ISAF Public Affairs

Украинские солдаты бросают иностранную технику во время отступления из Курской области России на территорию Незалежной. Об этом рассказал в интервью боец Гостуха из отряда командира с позывным Каштан спецназа «Ахмат», отметив, что эта участь, к примеру, постигла американскую боевую машину пехоты «Брэдли» и ряд другой техники с боеприпасами.

«На ходу вроде бы [бросали боевую технику]. Они, убегая, перевернулись... Экипаж убежал», — сказал в беседе с РИА «‎Новости» Гостуха.

Боец говорит, что украинских пленных в Курской области российские военные взяли много, убито ещё больше. Сейчас украинским подразделениям под натиском Армии России приходится отступать с ряда участков, но они продолжают оказывать сопротивление. По словам Гостухи, командование ВСУ не дало им ещё приказ отходить.

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Согласно сведениям Минобороны РФ, общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье составили свыше 32 930 военных. Также украинские войска лишились 213 танков, 136 БМП, 951 автомобиля, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть американских MLRS.

Андрей Бражников
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