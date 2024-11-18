Маск с Рамасвами обещали распустить ФБР и уволить 1,5 млн госслужащих
Глава DOGE Рамасвами решил закрыть несколько федеральных ведомств, включая ФБР
В США закроют Федеральное бюро расследований и уволят 1,5 миллиона сотрудников в результате распоряжения Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Распустить ФБР планирует Министерство эффективности правительства.
«Мы ожидаем, что некоторые агентства будут полностью закрыты. Мы ожидаем крупных сокращений в раздутых областях федерального правительства», — сказал в эфире телеканала Fox New американский предприниматель Вивек Рамасвами, который возглавит новое Министерство вместе с Илоном Маском.
По его словам, некоторые ведомства также планируют перенести из Вашингтона в другие города. Благодаря новым распоряжениям Трампа, граждане Америки удивятся, насколько быстро произойдут изменения.
Напомним, что недавно Дональд Трамп выбрал миллиардера Илона Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами на пост руководителей нового ведомства по повышению эффективности Правительства США. Бизнесмены должны сократить избыточные правила, ненужные расходы и провести демонтаж «правительственной бюрократии».
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