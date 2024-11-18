Маск с Рамасвами обещали распустить ФБР и уволить 1,5 млн госслужащих

В США закроют Федеральное бюро расследований и уволят 1,5 миллиона сотрудников в результате распоряжения Дональда Трампа о сокращении государственных расходов. Распустить ФБР планирует Министерство эффективности правительства.

«Мы ожидаем, что некоторые агентства будут полностью закрыты. Мы ожидаем крупных сокращений в раздутых областях федерального правительства», — сказал в эфире телеканала Fox New американский предприниматель Вивек Рамасвами, который возглавит новое Министерство вместе с Илоном Маском.

По его словам, некоторые ведомства также планируют перенести из Вашингтона в другие города. Благодаря новым распоряжениям Трампа, граждане Америки удивятся, насколько быстро произойдут изменения.