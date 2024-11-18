Российская управляемая ракета оставила от скопления ВСУшников под Херсоном мокрое место
Военкор Лисицын опубликовал видео удара ракетой Х-39 по бойцам ВСУ близ Львово
Российские военные нанесли ракетный удар по позициям украинских сил в населённом пункте Львово в Бериславском районе Херсонской области. На видео, опубликованном в телеграм-канале военкора Евегния Лисицына, российская управляемая ракета «воздух-поверхность» Х-39 поразила группу украинских военнослужащих.
Ракетный удар по позициям украинских сил в населённом пункте Львово. Видео © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV