Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 07:13

Российская управляемая ракета оставила от скопления ВСУшников под Херсоном мокрое место

Военкор Лисицын опубликовал видео удара ракетой Х-39 по бойцам ВСУ близ Львово

Российские военные нанесли ракетный удар по позициям украинских сил в населённом пункте Львово в Бериславском районе Херсонской области. На видео, опубликованном в телеграм-канале военкора Евегния Лисицына, российская управляемая ракета «воздух-поверхность» Х-39 поразила группу украинских военнослужащих.

Ракетный удар по позициям украинских сил в населённом пункте Львово. Видео © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

А ранее момент уничтожения украинского беспилотника в Раменском Московской области попал на видео.

ВСУ превратили «Бабу-ягу» в «матку» для дронов в Херсонской области
ВСУ превратили «Бабу-ягу» в «матку» для дронов в Херсонской области
Обложка ©

Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar