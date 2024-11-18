Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 07:28

Сбривший бороду Пашинян подтвердил слухи о массовых отставках

Пашинян: Я попросил ряд высокопоставленных чиновников Армении покинуть посты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сообщения СМИ о том, что он обратился к нескольким высокопоставленным чиновникам с просьбой уйти в отставку.

«Дорогие соотечественники, учитывая активные обсуждения в прессе и социальных сетях, хочу сообщить, что я попросил ряд высокопрофильных чиновников покинуть свои посты. Причины этого обращения не личные, а системные, о чем я уже говорил публично», — написал премьер на своей странице в Facebook*.

Он отметил, что не может игнорировать заслуги этих коллег в развитии государственности и поблагодарил их за вклад и понимание его просьбы.

В воскресенье вечером армянские СМИ сообщили о намерении Пашиняна уволить несколько ключевых министров и руководителей ведомств. В частности, под отставку попадают министр внутренних дел Ваге Казарян, руководитель местного Следкома Аргишти Кярамян, глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян и другие.

Психолог объяснил кризисом среднего возраста решение Пашиняна стать похожим на Нетаньяху
Психолог объяснил кризисом среднего возраста решение Пашиняна стать похожим на Нетаньяху

А ранее Никол Пашинян заявил о скорой «точке невозврата» в отношениях Армении и ОДКБ. Кроме того, он считает, что организация якобы является источником угроз безопасности Еревана.

* Запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

Обложка ©

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Марина Фещенко
  • Новости
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar