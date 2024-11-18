Сбривший бороду Пашинян подтвердил слухи о массовых отставках

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сообщения СМИ о том, что он обратился к нескольким высокопоставленным чиновникам с просьбой уйти в отставку.

«Дорогие соотечественники, учитывая активные обсуждения в прессе и социальных сетях, хочу сообщить, что я попросил ряд высокопрофильных чиновников покинуть свои посты. Причины этого обращения не личные, а системные, о чем я уже говорил публично», — написал премьер на своей странице в Facebook*.

Он отметил, что не может игнорировать заслуги этих коллег в развитии государственности и поблагодарил их за вклад и понимание его просьбы.

В воскресенье вечером армянские СМИ сообщили о намерении Пашиняна уволить несколько ключевых министров и руководителей ведомств. В частности, под отставку попадают министр внутренних дел Ваге Казарян, руководитель местного Следкома Аргишти Кярамян, глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян и другие.

А ранее Никол Пашинян заявил о скорой «точке невозврата» в отношениях Армении и ОДКБ. Кроме того, он считает, что организация якобы является источником угроз безопасности Еревана.