Актриса Екатерина Климова попросила прощения у своих детей в интервью

Екатерина Климова, известная своими ролями в популярных фильмах и сериалах, открыто поделилась переживаниями о своей личной жизни. В недавнем интервью на YouTube-канале Ирины Муромцевой актриса выразила надежду, что её дети не повторят её ошибок и смогут построить крепкие семьи.

В интервью Климова призналась, что личная жизнь сложилась не так, как она мечтала. Ей жаль, что она не смогла создать для своих детей полноценную семейную атмосферу. «Я надеюсь, что дети меня простят за то, что моя личная жизнь не удалась. Простят меня за то, что они не выросли в полной семье. Надеюсь, им хватит всего для того, чтобы создать свои идеальные семьи — нормальные, крепкие, здоровые. Найти любовь на всю жизнь», — поделилась актриса.

Екатерина трижды вступала в брак. Во время её первого брака с ювелиром Ильёй Хорошиловым в 2001 году у пары родилась дочь Елизавета. После расставания с Хорошиловым у актрисы родились два сына от Игоря Петренко — Матвей и Корней. Брак с Петренко длился девять лет, но также завершился разводом. Третий брак Екатерины с актёром Гелой Месхи продлился четыре года. В 2015 году у пары родилась дочь Бэлла.

В интервью актриса также отметила, что с возрастом её подход к воспитанию изменился. Ранее она была более строга с детьми, но теперь старается проводить с ними больше времени и быть терпеливее.

Несмотря на трудности в личной жизни, Климова не теряет надежды и верит, что её дети смогут избежать её ошибок. Она надеется, что её опыт не повлияет на будущее детей негативно.