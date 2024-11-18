Водителям пристегнуться! В России вырастут штрафы за нарушение ПДД

Штрафы за нарушение правил дорожного движения могут быть увеличены с 1 января 2025 года. Об этом сказано в соответствующем предложении Правительства РФ о внесении поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), сообщают «Ведомости».

Согласно документу, за непристёгнутый в машине ремень безопасности нарушитель выплатит не 1000, а 1500 рублей. За пьяное вождение штраф увеличат с 30000 до 45000 рублей. Аналогичные изменения произойдут также касательно штрафа за отказ от медицинского освидетельствования.

Вместе с тем предлагается повысить штрафы за превышение скоростного режима и несоблюдение требований дорожных знаков. Сейчас они составляют 500-5000 рублей, но повысить их хотят до 750-7500. Максимальные суммы взыскания будут выплачивать нарушители в Москве и Санкт-Петербурге.

Штраф за причинение лёгкого вреда здоровью составит 3700-7500 вместо прежних 2500-5000 рублей. За повреждения средней степени — до 15000-30000 с 10000-20000 рублей.

Условия оплаты штрафов также претерпят изменения. Водитель сможет внести 75% от штрафа в течение 30 дней. Сейчас у них есть возможность покрыть половину суммы за 20 дней.