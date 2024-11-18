Доктор Малышева: «Лечение депрессии — задача психиатров, а не психологов»

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале выступила с предупреждением для россиян, страдающих депрессией. Она настоятельно рекомендовала не обращаться к психологам для лечения этого заболевания, поскольку они зачастую не обладают необходимыми знаниями о его клиническом течении.

«Важно запомнить: избегайте посещения психологов при депрессии. Они не понимают, как развивается болезнь», — подчеркнула Малышева. Она также призвала не бояться антидепрессантов, если они назначены профессиональным психиатром. По её словам, только специалист может правильно подобрать лечение.

Кардиолог Герман Гандельман, участвовавший в программе, отметил, что депрессия существенно повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Малышева также указала, что депрессия может увеличить вероятность развития слабоумия. «Чтобы сохранить хорошее настроение и здоровье, лечите депрессию под наблюдением психиатра», — заключила она.

Слова Малышевой подчеркивают, насколько важно профессионально подходить к лечению депрессии и обращаться к специалистам, которые способны назначить эффективную терапию.