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18 ноября, 09:22

Звонок маме спас 15-летнего петербуржца от похитителей, вымогавших деньги

В Петербурге подросток спасся от вымогателей под предлогом звонка маме

В Санкт-Петербурге пятнадцатилетний подросток сумел сбежать от вымогателей под предлогом звонка маме, которая должна была перевести деньги злоумышленникам. Один из подозреваемых преступников уже задержан. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения МВД РФ.

Согласно информации ведомства, жительница Петродворцового района обратилась в полицию с заявлением о происшествии: накануне возле Красного пруда в Ломоносове трое неизвестных силой посадили её 15-летнего сына в автомобиль Hyundai Solaris и потребовали от него 30 тысяч рублей.

«Однако подросток на перекрестке улиц Дегтярёва и Швейцарской попросился выйти из машины для того, чтобы позвонить матери, и сбежал. 17 ноября в 22.40 сотрудниками полиции по горячим следам по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства задержан 24-летний житель Ломоносова», — говорится в сообщении.

Подозреваемый, которого удалось задержать. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Подозреваемый, которого удалось задержать. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Преступник был доставлен в полицию, другие подозреваемые объявлены в розыск. На данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге задержали участников ОПГ, которые похищали детей и вымогали деньги у их семей. Жизни подростков преступники оценивали в 300 тысяч рублей за каждого. Уже заведено уголовное дело по статьям, касающимся похищения двух и более человек из корыстных соображений и вымогательства. Один из подозреваемых полностью признал свою вину.

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Life.ru

Александра Мышляева
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