Звонок маме спас 15-летнего петербуржца от похитителей, вымогавших деньги

В Санкт-Петербурге пятнадцатилетний подросток сумел сбежать от вымогателей под предлогом звонка маме, которая должна была перевести деньги злоумышленникам. Один из подозреваемых преступников уже задержан. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения МВД РФ.

Согласно информации ведомства, жительница Петродворцового района обратилась в полицию с заявлением о происшествии: накануне возле Красного пруда в Ломоносове трое неизвестных силой посадили её 15-летнего сына в автомобиль Hyundai Solaris и потребовали от него 30 тысяч рублей.

«Однако подросток на перекрестке улиц Дегтярёва и Швейцарской попросился выйти из машины для того, чтобы позвонить матери, и сбежал. 17 ноября в 22.40 сотрудниками полиции по горячим следам по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства задержан 24-летний житель Ломоносова», — говорится в сообщении.

Подозреваемый, которого удалось задержать. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Преступник был доставлен в полицию, другие подозреваемые объявлены в розыск. На данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.