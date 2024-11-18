Тайное стало явным: Получивший ожог в Приморье мальчик соврал родителям, но не провёл полицию

Школьник, получивший ожог голени в Приморском крае, поджог себя сам, играя с зажигалкой, а историю о толкнувшем его мальчике придумал, чтобы его не наказали родители. Об этом сообщили в региональной полиции после проверки информации.

«Установлено, что мальчик гулял с другом около гаражей в селе Вольно-Надеждинское. В какой-то момент ребёнок задел ёмкость с неизвестной жидкостью, которая попала на брюки. Затем школьники нашли сломанную турбо-зажигалку и начали с ней баловаться. После попадания искры на штанину произошло её возгорание, в результате чего ребёнок получил ожог», — сказано в публикации пресс-службы ведомства.

Серьёзно обжёгшийся мальчик испугался, что если он расскажет родителям, как всё было на самом деле, то ему достанется и от них, поэтому выдумал подростка, который облил его горючей жидкостью и толкнул в огонь. Инспектор по делам несовершеннолетних побеседовала с пострадавшим и его приятелем в профилактических целях.

Законных представителей обоих мальчиков привлекли к ответственности в рамках части 1 статьи 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».