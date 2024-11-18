Мошенники напугали отца экс-главы Минтруда Топилина финансированием иноагентов и развели на 7,6 млн
Мошенники выманили у экономиста и социолога Анатолия Топилина 7,6 млн рублей
Экс-глава Минтруда Максим Топилин. Фото © Единая Россия
Мошенники развели на 7,6 миллиона рублей экономиста и социолога Анатолия Топилина. 84-летнего отца бывшего министра труда и социальной защиты населения РФ Максима Топилина обманывали по телефону в течение недели.
Как сообщает портал «Сапа», первый звонок поступил в начале ноября. Топилину набрали в соцсетях от имени директора Института демографических исследований Марины Храмовой. Экономисту сообщили, что ФСБ проводит проверку в связи с переводами денег иностранным агентам. Анатолию Васильевичу заявили, что с его счёта происходило финансирование иноагентов и посоветовали срочно вывести деньги на «безопасный счёт».
После этого к Топилину приезжал курьер, которому социолог лично отдавал по одному миллиону рублей. Когда наличные закончились, экономист пошёл снимать деньги в банк, но сумму в три миллиона отдавать отказались, одна из сотрудниц, заподозрив неладное, вызвала полицию.
Ранее Life.ru сообщал, что советского балетмейстера Олега Виноградова обманули мошенники на сумму 15 миллионов рублей. Злоумышленники, представившись работниками службы безопасности банка, убедили артиста перевести деньги на защищённый счёт. По данному факту возбуждено уголовное дело.