Мошенники напугали отца экс-главы Минтруда Топилина финансированием иноагентов и развели на 7,6 млн

Мошенники развели на 7,6 миллиона рублей экономиста и социолога Анатолия Топилина. 84-летнего отца бывшего министра труда и социальной защиты населения РФ Максима Топилина обманывали по телефону в течение недели.

Как сообщает портал «Сапа», первый звонок поступил в начале ноября. Топилину набрали в соцсетях от имени директора Института демографических исследований Марины Храмовой. Экономисту сообщили, что ФСБ проводит проверку в связи с переводами денег иностранным агентам. Анатолию Васильевичу заявили, что с его счёта происходило финансирование иноагентов и посоветовали срочно вывести деньги на «безопасный счёт».

После этого к Топилину приезжал курьер, которому социолог лично отдавал по одному миллиону рублей. Когда наличные закончились, экономист пошёл снимать деньги в банк, но сумму в три миллиона отдавать отказались, одна из сотрудниц, заподозрив неладное, вызвала полицию.