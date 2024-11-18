Кремль прокомментировал запрет на экспорт обогащённого урана в США

Запрет экспорта обогащённого урана в США — зеркальная ответная мера, но в нём могут быть исключения, соответствующие интересам России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что ни о каком ущербе для интересов РФ речь не идёт.

«Речь идёт о симметричном ответе. Действительно, введён запрет, но в тех случаях, когда это соответствует нашим интересам. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России может принимать решения об исключении из этого перечня запретов. Этим и будем теперь руководствоваться», — заверил Песков.