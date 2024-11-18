Кремль прокомментировал запрет на экспорт обогащённого урана в США
Песков: Запрет экспорта обогащённого урана в США — ответная мера России
Запрет экспорта обогащённого урана в США — зеркальная ответная мера, но в нём могут быть исключения, соответствующие интересам России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что ни о каком ущербе для интересов РФ речь не идёт.
«Речь идёт о симметричном ответе. Действительно, введён запрет, но в тех случаях, когда это соответствует нашим интересам. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России может принимать решения об исключении из этого перечня запретов. Этим и будем теперь руководствоваться», — заверил Песков.
Напомним, ранее правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащённого урана в США. В пресс-службе правительства страны объяснили, что эта мера является ответом на введённое Соединёнными Штатами ограничение на 2024–2027 годы. Также Вашингтон запретил импорт урановой продукции из РФ с 2028 года.