Спасатели эвакуировали человека с горящей крыши больницы в Екатеринбурге
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в клинической больнице №3
В Екатеринбурге пожарные ликвидировали открытое горение в клинической больнице №3. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Кроме того, появилось видео, как спасатели эвакуировали человека с горящей кровли здания.
Спасатели эвакуировали человека с крыши. Видео © Telegram / МЧС России
Напомним, в Екатеринбурге произошло возгорание в клинической больнице №3. Пожар начался на крыше и постепенно распространился на нижние этажи. Чёрный дым заволок соседние улицы, жители района отмечают резкий запах гари. Очевидцы рассказывают, что некоторые люди, находившиеся внутри, пытались спастись, выпрыгивая из окон.
Telegram / МЧС России