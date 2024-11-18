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18 ноября, 10:21

Спасатели эвакуировали человека с горящей крыши больницы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в клинической больнице №3

В Екатеринбурге пожарные ликвидировали открытое горение в клинической больнице №3. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Кроме того, появилось видео, как спасатели эвакуировали человека с горящей кровли здания.

Спасатели эвакуировали человека с крыши. Видео © Telegram / МЧС России

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Напомним, в Екатеринбурге произошло возгорание в клинической больнице №3. Пожар начался на крыше и постепенно распространился на нижние этажи. Чёрный дым заволок соседние улицы, жители района отмечают резкий запах гари. Очевидцы рассказывают, что некоторые люди, находившиеся внутри, пытались спастись, выпрыгивая из окон.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
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