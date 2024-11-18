Регионам РФ дополнительно дадут свыше 5 млрд рублей на борьбу с диабетом

Правительство РФ направит в российские регионы более пяти миллиардов рублей для реализации проекта «Борьба с сахарным диабетом». Решение уже подтвердил во время заседания Кабмина премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«По поручению Президента правительство реализует масштабную программу по борьбе с сахарным диабетом. Регионы дополнительно получат на эти цели около 5,5 миллиарда рублей», — говорится в правительственном телеграм-канале.

Большая часть денег уйдёт на создание и развитие эндокринных центров и медицинских школ для людей с диабетом, также из этих средств покроют расходы на оснащение необходимым оборудованием клиники. Особое внимание, по словам Мишустина, уделят сельской местности, чтобы и там граждане имели возможность получать требуемые медицинские услуги. Премьер подчеркнул, что своевременная диагностика диабета, в частности у детей, поможет в борьбе с недугом.