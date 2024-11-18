Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 10:32

Регионам РФ дополнительно дадут свыше 5 млрд рублей на борьбу с диабетом

Правительство РФ направит в российские регионы более пяти миллиардов рублей для реализации проекта «Борьба с сахарным диабетом». Решение уже подтвердил во время заседания Кабмина премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«По поручению Президента правительство реализует масштабную программу по борьбе с сахарным диабетом. Регионы дополнительно получат на эти цели около 5,5 миллиарда рублей», говорится в правительственном телеграм-канале.

Большая часть денег уйдёт на создание и развитие эндокринных центров и медицинских школ для людей с диабетом, также из этих средств покроют расходы на оснащение необходимым оборудованием клиники. Особое внимание, по словам Мишустина, уделят сельской местности, чтобы и там граждане имели возможность получать требуемые медицинские услуги. Премьер подчеркнул, что своевременная диагностика диабета, в частности у детей, поможет в борьбе с недугом.

Диабет, ВИЧ и рак: Россиянам рассказали, какие болезни можно распознать по состоянию полоти рта
Диабет, ВИЧ и рак: Россиянам рассказали, какие болезни можно распознать по состоянию полоти рта

Ранее сообщалось, что в России начались первые клинические исследования отечественного CAR-T-клеточного препарата «Утжефра», который предназначен для лечения злокачественных заболеваний крови. Разработки ведут в НМИЦ гематологии Минздрава страны.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar