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18 ноября, 18:42

Руминация, или «мысленная жвачка»: Названо 5 техник для избавления от тревоги без похода к психологу

Психолог Минаева: Избавиться от тревожных мыслей поможет молитва или спорт

Избавиться от тревожных мыслей бывает достаточно сложно. Порой они навязчиво крутятся в голове, не давая покоя ни днём ни ночью. Однако справиться с этим состоянием всё-таки возможно. Одним из способов является переключение внимания на что-то другое, более приятное, заявила член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, кандидат психологических наук, практикующий психолог Наталия Минаева в эфире радио Sputnik.

По её словам, «мысленная жвачка» в психологии называется руминацией. Причин возникновения тревожных мыслей может быть очень много. В их числе неуверенность в себе или ожидание плохих новостей. Эксперт заявила, что лучшим способом избавиться от руминации будет поход к психологу. Однако если нет такой возможности, то можно справиться и своими силами.

«Для этого сейчас есть масса разных специальных приложений на гаджетах, например, а можно записывать на бумаге, вести дневники мыслей, дневники эмоций и так далее. Дальше, собственно, идёт уже работа с самой мыслью, поиск причин её возникновения, после чего использование разных техник», — посоветовала Наталия Минаева.

Например, можно прибегнуть к технике осознанности — дать мозгу другую пищу, которую он будет использовать вместо руминации. Верующий человек может переключиться на молитву, также это может быть спорт или хобби.

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Ранее россиянам назвали пять способов, которые помогут перестать нервничать по пустякам. В их числе медитации и спорт. Также успокоиться можно при помощи массажа и дыхательных упражнений. Хорошим способом отвлечься будет встреча с друзьями.

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freepik

Алёна Зиновьева
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