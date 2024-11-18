Руминация, или «мысленная жвачка»: Названо 5 техник для избавления от тревоги без похода к психологу
Психолог Минаева: Избавиться от тревожных мыслей поможет молитва или спорт
Избавиться от тревожных мыслей бывает достаточно сложно. Порой они навязчиво крутятся в голове, не давая покоя ни днём ни ночью. Однако справиться с этим состоянием всё-таки возможно. Одним из способов является переключение внимания на что-то другое, более приятное, заявила член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, кандидат психологических наук, практикующий психолог Наталия Минаева в эфире радио Sputnik.
По её словам, «мысленная жвачка» в психологии называется руминацией. Причин возникновения тревожных мыслей может быть очень много. В их числе неуверенность в себе или ожидание плохих новостей. Эксперт заявила, что лучшим способом избавиться от руминации будет поход к психологу. Однако если нет такой возможности, то можно справиться и своими силами.
«Для этого сейчас есть масса разных специальных приложений на гаджетах, например, а можно записывать на бумаге, вести дневники мыслей, дневники эмоций и так далее. Дальше, собственно, идёт уже работа с самой мыслью, поиск причин её возникновения, после чего использование разных техник», — посоветовала Наталия Минаева.
Например, можно прибегнуть к технике осознанности — дать мозгу другую пищу, которую он будет использовать вместо руминации. Верующий человек может переключиться на молитву, также это может быть спорт или хобби.
Ранее россиянам назвали пять способов, которые помогут перестать нервничать по пустякам. В их числе медитации и спорт. Также успокоиться можно при помощи массажа и дыхательных упражнений. Хорошим способом отвлечься будет встреча с друзьями.