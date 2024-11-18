Москвич проглотил нож во время дегустации шашлыка на пикнике

Житель Москвы проглотил нож во время дегустации шашлыка. Мясо на костре уже начало подавать признаки полной готовности, поэтому снять пробу вызвался один из присутствующих на пикнике. К сожалению, он подавился куском. К ещё большему сожалению, его друзьям пришла в голову идея протолкнуть мясо ножом. Извлекать предмет пришлось хирургам из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Нож, извлечённый врачами. Фото © VK / НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Двадцатисантиметровый нож врачи извлекли без осложнений. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.