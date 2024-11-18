Главную новогоднюю ёлку России привезут в Кремль из подмосковной Знаменки
Ель, которую в Новый год установят на Соборной площади Кремля. Обложка © Telegram / Управление делами президента РФ
Главная новогодняя ель России приедет в Кремль из подмосковной деревни Знаменка. Дереву 90 лет и оно оказалось победителем среди почти трёх десятков конкурентов. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы Управления делами президента России.
«Финалистка конкурса имеет параметры: высота 30 метров, возраст 90 лет, обхват ствола 60 сантиметров, размах нижних ветвей составляет 8 метров», — рассказали там.
Ель отбирали по «кремлёвским стандартам», в которых учитывается высота и возраст дерева, диаметр его ствола, размах нижних ветвей и отсутствие изъянов. Ещё один важный фактор: ёлка должна расти в таком месте, куда может доехать техника. У ели из Знаменки всё это совпало — её будет удобно перевозить, у хвои насыщенный цвет, а крона имеет правильную пирамидальную форму.
За отбор отвечали представители Управления делами президента России, а также сотрудники правительства Московской области и Комитета лесного хозяйства Подмосковья. Поиски, в ходе которых специалисты объехали более 3 000 километров, стартовали ещё летом.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве средняя стоимость искусственных елей возросла на 21% в сравнении с прошлым годом и достигла почти пяти тысяч рублей. При этом общее число купленных ёлок обгоняет прошлогодний показатель на 35%.