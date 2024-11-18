Главную новогоднюю ёлку России привезут в Кремль из подмосковной Знаменки

Главная новогодняя ель России приедет в Кремль из подмосковной деревни Знаменка. Дереву 90 лет и оно оказалось победителем среди почти трёх десятков конкурентов. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы Управления делами президента России.

«Финалистка конкурса имеет параметры: высота 30 метров, возраст 90 лет, обхват ствола 60 сантиметров, размах нижних ветвей составляет 8 метров», — рассказали там.

Ель отбирали по «кремлёвским стандартам», в которых учитывается высота и возраст дерева, диаметр его ствола, размах нижних ветвей и отсутствие изъянов. Ещё один важный фактор: ёлка должна расти в таком месте, куда может доехать техника. У ели из Знаменки всё это совпало — её будет удобно перевозить, у хвои насыщенный цвет, а крона имеет правильную пирамидальную форму.

За отбор отвечали представители Управления делами президента России, а также сотрудники правительства Московской области и Комитета лесного хозяйства Подмосковья. Поиски, в ходе которых специалисты объехали более 3 000 километров, стартовали ещё летом.