WhatsApp готовит обновление: цветные значки для улучшения навигации

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp вскоре смогут оценить визуальные изменения в интерфейсе приложения. Согласно информации из блога WABetaInfo , в бета-версии WhatsApp для Android началось тестирование новых тематических значков для контактов и групповых чатов.

На данный момент значки контактов, групп и сообществ в WhatsApp представлены в нейтральном сером цвете. Это создает однообразие и усложняет идентификацию, особенно если у пользователей нет фотографии профиля или она скрыта по соображениям безопасности. Новое обновление предполагает замену серых значков на цветные, что позволит каждому профилю стать заметным и уникальным.

Эксперты считают, что такое цветовое оформление значительно упростит навигацию и идентификацию контактов и групп. Пользователи смогут ассоциировать определенные цвета с конкретными чатами, что обеспечит более быстрый и интуитивный доступ к нужной переписке. Это особенно важно для групповых чатов и онлайн-сообществ — цветные значки помогут избежать путаницы.

Введение цветных значков напоминает систему цветовых меток, реализованную во встроенном приложении «Контакты», где каждый контакт визуально выделяется уникальным цветом. Это решение уже зарекомендовало себя как неплохой инструмент для улучшения пользовательского опыта.

На данный момент новая функция доступна участникам тестирования. Ожидается, что в ближайшем будущем она будет включена в общедоступную версию приложения. Это обновление будет частью одного из следующих крупных обновлений WhatsApp.