Под Одессой вернувшийся в отпуск военный отрубил голову 5-летней девочке

По данным местных пабликов, подозреваемый приехал в родное село в отпуск и в эту роковую ночь выпивал вместе со своей знакомой у неё в гостях. Когда под утро проснулась её внучка и закапризничала, изверг решил утихомирить ребёнка с помощью топора. Где в этот момент находилась бабушка убитой крохи, не сообщается.