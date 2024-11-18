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18 ноября, 10:51

Под Одессой вернувшийся в отпуск военный отрубил голову 5-летней девочке

В Одесской области мужчина, вернувшийся из зоны боевых действий, отрубил голову 5-летней девочке. Об этом сообщает Нацполиция.

Экстренные службы работают на месте убийства ребёнка под Одессой. Видео © Нацполиция

По данным местных пабликов, подозреваемый приехал в родное село в отпуск и в эту роковую ночь выпивал вместе со своей знакомой у неё в гостях. Когда под утро проснулась её внучка и закапризничала, изверг решил утихомирить ребёнка с помощью топора. Где в этот момент находилась бабушка убитой крохи, не сообщается.

Осознав содеянное, военный попытался совершить суицид, но выжил. Его задержали.

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А ранее сообщалось, что ВСУ начали вырезать органы у убитых иностранных наёмников для своих раненых. Так, семья наёмника из Колумбии была ошарашена, получив тело отвоевавшегося в рядах украинской армии Майкла Рамиреса Фино, в котором не было внутренних органов.

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Нацполиция

Марина Фещенко
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