Экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский продолжает «валять дурака» и делать вид, что может диктовать Вашингтону условия.

«С победой Дональда Трампа на выборах режим Зеленского как ни в чём не бывало продолжает заниматься тем, чем занимался всегда, а именно валяет дурака. <...> Любимое занятие нелегитимного украинского президента пообещать и не выполнить. И расчёт на то, что Трамп там за океаном не заметит», — цитирует Медведчука движение «Другая Украина».

Политик также отметил, что советник офиса Зеленского Михаил Подоляк уже начал объяснять, как именно должен поступать будущий глава Белого дома, исходя из понятного только Киеву «политического прагматизма». По мнению Медведчука, президент Украины пытается оставить Запад в неудобном положении, навязав свои условия.

Как только начнётся многосторонний диалог, инфантилизм и некомпетентность Зеленского выйдут наружу, уверен председатель совета движения «Другая Украина». Поэтому для мировой разрядки так важен любой диалог.