Таролог дал магический совет россиянам Зеленским после расследования Life.ru об их «‎невезении»

Россиянам с фамилией Зеленский не следует переживать за свою репутацию и искать варианты изменить свои паспортные данные, так как это может напрямую повлиять на место в роду и кардинально изменить ваше будущее. Об этом Life.ru рассказал таролог, нумеролог Борис Зак, комментируя тот факт, что в России стали отказываться от фамилии Зеленский.

Фамилия – это важный элемент связи с родом. А это значит, что каждый человек имеет поддержку от своих предков и занимает своё место в родовой ветви. Меняя фамилию, мы во многом отказываемся от поддержки своего рода. И обнуляем своё место в роду Борис Зак таролог, нумеролог

Если, например, в роду были алкоголики или преступники, при смене фамилии их место в родовой ветви должен занять кто-то другой – может быть, это будете вы или ваши дети и внуки. Поэтому просто так отказываться от своей фамилии не стоит, подчеркнул эксперт. Другое дело, когда женщина меняет фамилию, вступив в брак. Тогда она переходит под опеку рода супруга и встраивается в новую родовую ветвь, продолжил собеседник Life.ru.

Что же касается влияния «скомпрометированной» фамилии на работу и бизнес, то тут можно дать такую рекомендацию: берите для работы псевдоним, посоветовал Зак россиянам. По его словам, в натальной карте человека может быть напрямую прописано, что следует работать и творить под псевдонимом. Так что если фамилия Зеленский в чём-то мешает, то следует просто взять себе псевдоним, уточнил таролог. По его мнению, вернуться к работе под своей фамилией можно после того, как неприятные ассоциации с ней исчезнут.