Ученые назвали вид, который захватит землю в случае исчезновения людей

В случае вымирания человечества, осьминоги станут доминирующим видом на планете — сообщает The Daily Mail . Исследователи утверждают, что головоногие обладают рядом преимуществ, которые делают их потенциальными наследниками Земли: от высокого интеллекта до развитой нервной системы и способности к адаптации.

«Осьминоги — одни из самых умных, легко приспосабливающихся и находчивых существ на Земле. Их способность решать сложные задачи и манипулировать объектами позволяет предположить, что они могли бы эволюционировать в цивилизационный вид» — рассказывает Тим Коулсон из Оксфордского университета.

Ученый также считает, что осьминоги наверняка смогут развить цивилизацию после вымирания людей. И хотя они маловероятно станут полноценными наземными животными, их способность задерживать дыхание на 30 минут и охотиться на суше дает надежду на эволюционное развитие. Коулсон отмечает, что осьминоги могут даже разработать технологии, подобные дыхательным аппаратам, для продления времени пребывания вне воды.

Несмотря на продолжительность жизни до 5 лет, осьминоги быстро взрослеют. Это качество дает им преимущество перед другими животными, такими как приматы, которые, скорее всего, вымрут вместе с людьми из-за схожих угроз.

Ученые подчеркивают, что это всего лишь предположения: природа непредсказуема, и невозможно определить, кто заменит человека. Но осьминоги остаются одним из главных кандидатов на роль нового доминирующего вида на Земле.