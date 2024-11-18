Синоптик Евгений Тишковец предсказал погоду в Москве с 18 по 24 ноября

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве и Подмосковье на текущей неделе ожидается значительное количество осадков, — пишет «Вестник Подмосковья».

Начало недели будет относительно спокойным. В понедельник, 18 ноября, температура воздуха достигнет 3–5 ℃, местами пройдет небольшой дождь. Во вторник, 19 ноября, ожидается мокрый снег при температуре от 1 до 3 ℃, который быстро растает.

В среду, 20 ноября, метеорологическое затишье будет сопровождаться кратковременным мокрым снегом при температуре от 0 до 2 градусов. Самые значительные изменения прогнозируются на четверг, 21 ноября. В этот день температура поднимется до 4–9 ℃, но ожидаются сильные ливни и штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду при пониженном атмосферном давлении — до 725 мм рт. ст.

Ночь с четверга на пятницу окажется дождливой, а затем осадки перейдут в мокрый снег при температуре до -4 ℃. В западных районах Подмосковья высота снежного покрова может достигнуть 11 сантиметров. Пятница и суббота, 22 и 23 ноября, продолжат эту тенденцию: ожидаются снегопады, которые увеличат снежный покров до 3–5 сантиметров при температуре около нуля.

«К концу недели в Москве и области суммарно выпадет 40–60 мм осадков, что соизмеримо с месячной нормой всего ноября», — подытожил Тишковец. А вот на выходных, 24 ноября, прогнозируют уменьшение осадков — небольшие снегопады и возможность гололёда при температуре около нуля. Евгений Тишковец подчеркнул, что природа начинает подготовку к наступлению метеорологической зимы.