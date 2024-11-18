В Челябинске 11-летний школьник получил ожоги, упав в яму с кипятком

В Челябинске госпитализировали 11-летнего школьника после падения в яму с кипятком. У мальчика диагностировали сильные ожоги ног, ему потребовалась операция. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на слова старшего помощника прокурора области Натальи Мамаевой.

ЧП произошло во дворе дома № 112 по Комсомольскому проспекту, где ранее проводила работы компания AО «УСТЭК-Челябинск». Сообщается, что на месте происшествия произошёл промыв грунта на входящей в дом теплосети. Ребёнок угодил в яму с кипятком во время прогулки.

Мальчика доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Прокуратура проведёт проверку, по результатам которой даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры по наказанию виновных.