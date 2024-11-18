«Попала в дом!»: Украинец разнёс «доблестное» видео с зенитчицей ВСУ, пальнувшей по «‎Калибру»

Украинец разоблачил фейк Воздушных сил ВСУ о зенитчице, которая выстрелила из ПЗРК «Игла» якобы по российской ракете «‎Калибр». Видео «точного» удара появилось в соцсети ВСУ. Там хвастались, что Наталья Грабарчук ранее работала воспитателем в детском саду, затем прошла пятимесячные курсы по боевой подготовке и якобы с первого своего выстрела поразила крылатую ракету РФ.

Украинка стреляет из ПЗРК. Видео © air.force.ua

На кадрах украинка пару секунд прицеливается, потом стреляет. На заднем фоне видно, что всё происходит в непосредственной близости от жилых посёлков. Снаряд летит из ПЗРК подозрительно низко, буквально параллельно земле, а затем вдали раздаётся взрыв. «Попала, Наташа, попала!», — кричит голос за кадром. В Сети украинцы задались вопросом, а разве российская ракета летела в паре метров над землёй и со скоростью черепахи? При этом самого попадания на видео нет. Позже в соцсети Х появился пост с опровержением «успехов» зенитчицы ВСУ от пользователя с ником KirriloUA.

«Женщина, которая стреляла из ПЗРК по русской крылатой ракете на видео, вместо ракеты попала в дом наших родственников, остался целым только сарай и туалет на улице», — сказано в тексте.

Комментаторы же разнесли ВСУ за попытку раскачать тему, чтобы начать всеобщую женскую мобилизацию и набрать больше живой силы. Показуху также сочли попыткой сместить информационный акцент с проблем украинской армии.