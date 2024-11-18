Солист группы Uma2rman упал на сцене во время концерта в Москве

Солист российской рок-группы из Нижнего Новгорода Uma2rman, Владимир Кристовский, неожиданно упал на сцене во время выступления, сообщает «Нижний Новгород онлайн». Группа стала популярной благодаря песням «Прасковья», «Ума Турман» и «Проститься». Также значительную известность им принесли композиции, звучавшие в финальных титрах фильма «Ночной Дозор» и сериала «Папины дочки».

Концерт, посвященный 20-летию коллектива, прошёл 14 ноября в Кремлёвском дворце в Москве. На нем братья Кристовские исполнили 20 знаковых песен, которые выбрали совместно с поклонниками, в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Инцидент с падением произошёл, когда Владимир Кристовский, увлечённый пением, упал прямо под ноги музыкантам оркестра. Видео момента быстро распространилось по социальным сетям, вызвав активное обсуждение среди поклонников. Видеозапись происшествия распространил и сам Владимир Кристовский, сопроводив её с юмором: «Москва, спасибо, что была с нами», — написал Кристовский в своих соцсетях.

Публика положительно отреагировала на профессионализм исполнителя, который быстро вернулся к выступлению. Фанаты попросили его быть осторожнее в будущем, отметив, что этот инцидент добавил концерту ещё больше незабываемых моментов.

И таких незабываемых моментов у группы много. Например, Uma2rman недавно вспоминали самые запоминающиеся моменты в своей карьере: первый стадион, выступление перед Квентином Тарантино и видео-поздравление от актрисы Умы Турман.