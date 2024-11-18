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18 ноября, 13:47

Аномалия небесной канцелярии может загнать россиян в «петлю времени»: Life.ru узнал, как спастись

Психолог Коржаева заявила о риске депрессии из-за аномального тепла в ноябре

Осенью любой человек испытывает упадок сил и теряет энергию, настроение балансирует на грани депрессивного. Причины кроются в унылой погоде за окном и магнитных бурях, а аномалии небесной канцелярии могут ещё больше ударить по психике. Life.ru выяснил, как справиться с опасностью.

Психолог и преподаватель международного института психологии Smart Любовь Лысенко напомнила, что примерно с ноября начинается подготовка к Новому году, россияне планируют поездки в зимние каникулы, задумываются о подарках, а за окном вместо белого и пушистого снега по-прежнему слякоть и грязь. Вот тут и возникает дисбаланс, отметила специалист, указав на аномальное для ноября тепло по всей России.

Несовпадение ожиданий и реальности, праздничное настроение как бы замирает внутри нас, оставляя чувство незавершённости. Все эти факторы влияют на человека, он как будто попадает в петлю времени, с психологической точки зрения

Любовь Лысенко

психолог и преподаватель международного института психологии Smart

Что же делать? Психолог советует окружать себя яркими цветами в повседневной жизни. Можно, например, купить разноцветные тарелки или насыщенного оттенка свитер, а также включить в рацион побольше фруктов. Кроме того, важно позволить себе снизить темп жизни и добавить часы отдыха в осенний период. Как вариант, следует наполнять будни тёплыми встречами с друзьями и близкими.

Клинический психолог Ирина Коржаева напомнила, что наш организм имеет свои биологические часы, на которые влияет не только время суток, но и погодное межсезонье. Поэтому любые изменения в природе приводят к существенному сбою в организме, отметила она. По её словам, у человека развивается стрессовое состояние и нарушается привычный ритм жизни. Эксперт подчеркнула, что нельзя забывать и о перепадах давления осенью, что влияет на здоровье, особенно на состояние сосудов. Коржаева порекомендовала перед зимой внимательно следить за своим физическим состоянием, по возможности качественно отдыхать и высыпаться.

Нужно выстраивать свой день так, чтобы было как можно больше стабилизирующих факторов, опираясь на которые у человека появляется возможность стабилизировать себя. Их можно и нужно создавать самостоятельно, это некоторые якоря, точки опоры, островки времени для себя и близких

Ирина Коржаева

клинический психолог

Например, по её словам, можно завести привычку пить тёплую воду, делать зарядку, а в течение дня — дыхательные упражнения. Идеально, если удастся добавить вечерний ритуал перед сном – прогулку, беседу, чтение книги – всё это пойдёт на пользу. Правильная рефлексия поможет сформировать осознанное отношение не только к прошедшему дню, но и к своей жизни, подчеркнула Коржаева. А если самостоятельно справиться с депрессией не получается, то следует обратиться за медицинской помощью, добавила собеседница Life.ru.

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Ранее эксперты рассказали, что осенние тренировки считаются более эффективными, чем летние, потому что обладают рядом преимуществ. В частности, прохладный климат не даёт телу перегреться, а высокая влажность снижает риск обезвоживания. Комфортные погодные условия прекрасно подходят для интенсивных занятий на улице.

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Life.ru

Ольга Годуненко
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