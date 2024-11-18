Боль в руке и животе у британки оказалась симптомом рака кишечника

Элли Уилкок, 25-летняя жительница Великобритании, в 2022 году столкнулась с неожиданным диагнозом — рак кишечника четвертой стадии. История болезни девушки была опубликована в издании Daily Mail и вызвала широкий общественный резонанс.

Все началось с резких болей в одной стороне живота и внезапных приступов усталости. Боль была настолько сильной, что отдавала в правую руку. Первоначально врачи предполагали, что это может быть связано с кистой яичника или инфекцией мочевыводящих путей. Однако дальнейшие обследования выявили истинную причину — опухоль заблокировала толстую кишку, что привело к появлению болей и других симптомов, характерных для рака кишечника. У Элли были диарея, запоры и кровь в стуле, оттенки которой варьировались от ярко-красного до тёмно-красного.

Девушка призывает всех, кто сталкивается с подобными симптомами, не откладывать визит к врачу и пройти необходимые анализы. Диагноз рак кишечника четвертой стадии означал, что болезнь распространилась на другие органы, включая печень, яичники и брюшину. Несмотря на серьёзность ситуации, Элли прошла через ряд операций и курсы химиотерапии и сейчас находится в стадии ремиссии.

«Рак — это бульдозер, который не щадит никого и врывается в жизни людей без предупреждения», — делится своими мыслями британка. История Элли Уилкок — это напоминание о важности ранней диагностики и внимательного отношения к своему здоровью. Врачи рекомендуют не игнорировать тревожные симптомы и обращаться за медицинской помощью при первых признаках недомогания.