Путин поручил продлить нулевую ставку НДС для гостиниц до конца 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме продлить нулевую ставку НДС для гостиниц до конца 2030 года. Это решение было принято по итогам совещания президента с членами кабинета министров и опубликовано на сайте Кремля.
Нулевая ставка НДС для действующих гостиниц была введена 1 июля 2022 года и изначально планировалась до 30 июня 2027 года.
А ранее сообщалось, что сдержать цены на гостиничные услуги в России хотят при помощи строительства новых крупных туристических объектов, а также маленьких модульных домиков.
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