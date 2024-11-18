Путин поручил продлить нулевую ставку НДС для гостиниц до конца 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме продлить нулевую ставку НДС для гостиниц до конца 2030 года. Это решение было принято по итогам совещания президента с членами кабинета министров и опубликовано на сайте Кремля.

Нулевая ставка НДС для действующих гостиниц была введена 1 июля 2022 года и изначально планировалась до 30 июня 2027 года.