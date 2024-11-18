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18 ноября, 13:37

Путин поручил продлить нулевую ставку НДС для гостиниц до конца 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме продлить нулевую ставку НДС для гостиниц до конца 2030 года. Это решение было принято по итогам совещания президента с членами кабинета министров и опубликовано на сайте Кремля.

Нулевая ставка НДС для действующих гостиниц была введена 1 июля 2022 года и изначально планировалась до 30 июня 2027 года.

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А ранее сообщалось, что сдержать цены на гостиничные услуги в России хотят при помощи строительства новых крупных туристических объектов, а также маленьких модульных домиков.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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