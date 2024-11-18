Путин продлил срок полномочий Садовничего на посту ректора МГУ ещё на пять лет

Согласно указу президента России Владимира Путина, обнародованному на сайте официального опубликования правовых актов, Виктор Садовничий продолжит исполнять обязанности ректора МГУ имени Ломоносова ближайшие пять лет.

«Продлить полномочия ректора федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» Садовничего Виктора Антоновича сроком на пять лет», — говорится в документе.

Путин ранее подписал указ о награждении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда была присуждена за значительный вклад священнослужителя в строительство музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» и сохранение духовных и культурных традиций.