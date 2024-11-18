Как обеспечить себе безбедную старость: Финансист назвала плюсы и минусы НПФ

Многих россиян волнует вопрос, на какие деньги жить после выхода на пенсию. Большинство пенсионеров продолжают работать, чтобы сохранить прежний уровень, некоторые сдают жильё. Но есть ещё один способ обеспечить себе комфортную жизнь в старости — воспользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом заявила эксперт по управлению личными и семейными финансами Наталья Тимошкина в беседе с РИА «ФедералПресс».

По словам эксперта, сотрудничество с НПФ не заменяет обязательную пенсию, а дополняет её. Но прежде чем идти на такой шаг, следует знать все плюсы и минусы такого вложения средств.

В числе аргументов «за» Тимошкина назвала инвестиции НПФ в активы, которые могут приносить хорошие доходы. Также частные пенсионные фонды предлагают индивидуальные программы, учитывающие личные цели клиента. Портфели НПФ составляются и управляются профессионалами, поэтому следить за инвестициями не надо. Увеличить инвестиции можно при помощи внесения дополнительных взносов. Кроме того, клиенты могут получить налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов.

Существенным плюсом является и то, что получить накопительную пенсию можно раньше государственной: женщинам — в 55 лет, мужчинам — в 60. Опасаться за свои вложения не надо, поскольку они застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

При этом есть два аргумента против НПФ. Например, доходность не гарантирована, поскольку инвестиции могут оказаться как удачными, так и убыточными. При банкротстве или отзыве лицензии у НПФ деньги переведут в ПФР, но инвестиционный доход может быть утерян. Поэтому перед заключением договора эксперт советует тщательно изучить документы, а именно разделы о доходности, рисках и финансовом состоянии НПФ.