Семья командира бригады морских дронов ВСУ лишилась имущества в России на 19 млн
СК: В Крыму арестовали имущество родственников командира бригады ВСУ Щепцова
В Крыму арестовали имущество родственников командира бригады морских дронов ВСУ Александра Щепцова в рамках расследования уголовного дела о террористических актах. Причина кроется в его причастности к серии терактов с катерами на территории республики и в Чёрном море, сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, офицер ВСУ с ноября 2023 по март 2024 года организовал четыре теракта с использованием безэкипажных катеров, снаряжённых взрывными устройствами. В результате погиб один мирный житель, а государству был причинён многомиллионный имущественный ущерб. Щепцову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск.
«Следственным комитетом РФ продолжается расследование уголовного дела по обвинению (заочно) командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВСУ капитана 1 ранга Александра Щепцова в совершении террористических актов на территории Республики Крым», — информирует телеграм-канал «Следком».
В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом был наложен арест на имущество третьих лиц – родственников командира бригады ВСУ — на общую сумму более 19 миллионов рублей. Силовики пояснили, что полученные от указанного имущества доходы использовались для финансирования терроризма, а также деятельности, направленной против безопасности РФ.
В Москве тем временем суд вынес решение о заочном аресте сроком на два месяца публициста Бориса Стомахина за распространение фейков об Армии России. Его объявили в международный розыск. Публицист имеет огромный «послужной» список преступных деяний. С 2007 года против него заводили дела за призывы к терроризму, экстремизм, оправдание терактов, участие в нежелательной организации, а весной это года в отношении его началось расследование по факту публикаций ложной информации о ВС РФ.