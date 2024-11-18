Семья командира бригады морских дронов ВСУ лишилась имущества в России на 19 млн

В Крыму арестовали имущество родственников командира бригады морских дронов ВСУ Александра Щепцова в рамках расследования уголовного дела о террористических актах. Причина кроется в его причастности к серии терактов с катерами на территории республики и в Чёрном море, сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, офицер ВСУ с ноября 2023 по март 2024 года организовал четыре теракта с использованием безэкипажных катеров, снаряжённых взрывными устройствами. В результате погиб один мирный житель, а государству был причинён многомиллионный имущественный ущерб. Щепцову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск.

«Следственным комитетом РФ продолжается расследование уголовного дела по обвинению (заочно) командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВСУ капитана 1 ранга Александра Щепцова в совершении террористических актов на территории Республики Крым», — информирует телеграм-канал «Следком».

В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом был наложен арест на имущество третьих лиц – родственников командира бригады ВСУ — на общую сумму более 19 миллионов рублей. Силовики пояснили, что полученные от указанного имущества доходы использовались для финансирования терроризма, а также деятельности, направленной против безопасности РФ.