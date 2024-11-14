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13 ноября, 21:58

Басманный суд Москвы продлил арест Сергею Удальцову* до 11 января

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов*. Обложка © Telegram / Сергей Удальцов*

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов*. Обложка © Telegram / Сергей Удальцов*

Басманный суд Москвы принял решение продлить арест лидеру общественного движения «Левый фронт» Сергею Удальцову* до 11 января. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с РИА «Новости». Защита уже заявила о намерении обжаловать это решение.

Напомним, Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Согласно российскому законодательству, это преступление может привести к лишению свободы на срок от пяти до семи лет.

Сергей Удальцов* — основатель «Левого фронта», известен своей активной позицией и участием в различных протестных акциях. В 2014 году он был осуждён за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году и за подготовку аналогичных акций в других городах страны.

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Ранее Московский гарнизонный военный суд продлил меру пресечения экс-адвокату Эльману Пашаеву до 15 января. Напомним, Пашаева задержали в Москве в сентябре, на него заведено дело по статье о мошенничестве на сумму 45 миллионов рублей. Следствие считает, что юрист предложил свои услуги Алексею Блиновскому, обещая спасти бизнесмена и его супругу Елену от уголовной ответственности.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Артём Гапоненко
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