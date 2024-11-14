Басманный суд Москвы продлил арест Сергею Удальцову* до 11 января

Басманный суд Москвы принял решение продлить арест лидеру общественного движения «Левый фронт» Сергею Удальцову* до 11 января. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с РИА «Новости». Защита уже заявила о намерении обжаловать это решение.

Напомним, Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Согласно российскому законодательству, это преступление может привести к лишению свободы на срок от пяти до семи лет.

Сергей Удальцов* — основатель «Левого фронта», известен своей активной позицией и участием в различных протестных акциях. В 2014 году он был осуждён за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году и за подготовку аналогичных акций в других городах страны.