В Москве суд продлил арест экс-адвокату Эльману Пашаеву до 15 января
Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Обвиняемый в мошенничестве бывший адвокат Эльман Пашаев останется под арестом до 15 января, ему продлили меру пресечения по ходатайству обвинения, пишет ТАСС. Соответствующее решение вынес Московский гарнизонный военный суд.
«Постановлением Московского гарнизонного военного суда удовлетворено ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Пашаева на срок до 15 января», — отметил собеседник агентства.
Напомним, Пашаева задержали в Москве в сентябре, на него заведено дело по статье о мошенничестве на сумму 45 миллионов рублей. Следствие считает, что юрист предложил свои услуги Алексею Блиновскому, обещая спасти бизнесмена и его супругу Елену от уголовной ответственности. Позднее выяснилось, что экс-адвокат является серьёзным должником, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. Сейчас Пашаев находится под арестом. В ходе расследования правоохранители выяснили, что юрист также предлагал заключённым – бойцам СВО за деньги оставаться в тылу и не участвовать в боях. Скандальному юристу уже предъявили обвинение, он отказывается сотрудничать со следствием.