В Москве суд продлил арест экс-адвокату Эльману Пашаеву до 15 января

Обвиняемый в мошенничестве бывший адвокат Эльман Пашаев останется под арестом до 15 января, ему продлили меру пресечения по ходатайству обвинения, пишет ТАСС. Соответствующее решение вынес Московский гарнизонный военный суд.

«Постановлением Московского гарнизонного военного суда удовлетворено ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Пашаева на срок до 15 января», — отметил собеседник агентства.