Пашаева заподозрили в хищении денег, переданных звёздами бойцам СВО
Mash: Пашаев мог присвоить переданные звёздами и бизнесменами бойцам СВО деньги
Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПоZывной Панда
Стало известно об очередных пострадавших в результате махинаций бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Как узнал Mash, речь идёт о бизнесменах и знаменитостях, которые передавали через него гумпомощь для участников спецоперации (СВО).
Открытие благотворительного фонда Пашаева, через который он мог проводить свои махинации. Видео © Telegram / Mash
Как рассказал телеграм-каналу бывший коллега Пашаева, экс-адвокат создал благотворительный фонд, в который созвал десяток меценатов, среди них — звёзды, бизнесмены и даже командир 95-го стрелкового полка Виктор «Сид» Москаленко. Всем им экс-адвокат объяснял, как важно быть патриотом и помогать солдатам, защищающим Родину. В итоге люди поверили Пашаеву: некоторые перевели деньги, другие — закупили гуманитарку. Экс-адвокат всё доставил в часть, заявив, что вещи и обмундирование передаёт якобы он лично. При этом о деньгах Пашаев умолчал. Вероятно, средства он присвоил себе.
Напомним, что Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против юриста возбудили дело по факту мошенничества на сумму 45 миллионов рублей. По версии следствия, Пашаев обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения на экс-адвоката пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны РФ. Известно, что у юриста есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. 18 сентября Пашаева арестовали до 15 ноября.