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28 сентября, 11:10

Пашаева заподозрили в хищении денег, переданных звёздами бойцам СВО

Mash: Пашаев мог присвоить переданные звёздами и бизнесменами бойцам СВО деньги

Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПоZывной Панда

Эльман Пашаев. Обложка © Telegram / ПоZывной Панда

Стало известно об очередных пострадавших в результате махинаций бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Как узнал Mash, речь идёт о бизнесменах и знаменитостях, которые передавали через него гумпомощь для участников спецоперации (СВО).

Открытие благотворительного фонда Пашаева, через который он мог проводить свои махинации. Видео © Telegram / Mash

Как рассказал телеграм-каналу бывший коллега Пашаева, экс-адвокат создал благотворительный фонд, в который созвал десяток меценатов, среди них — звёзды, бизнесмены и даже командир 95-го стрелкового полка Виктор «Сид» Москаленко. Всем им экс-адвокат объяснял, как важно быть патриотом и помогать солдатам, защищающим Родину. В итоге люди поверили Пашаеву: некоторые перевели деньги, другие — закупили гуманитарку. Экс-адвокат всё доставил в часть, заявив, что вещи и обмундирование передаёт якобы он лично. При этом о деньгах Пашаев умолчал. Вероятно, средства он присвоил себе.

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Напомним, что Эльмана Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против юриста возбудили дело по факту мошенничества на сумму 45 миллионов рублей. По версии следствия, Пашаев обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от её мужа Алексея, который признан потерпевшим. Подозрения на экс-адвоката пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны РФ. Известно, что у юриста есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. 18 сентября Пашаева арестовали до 15 ноября.

Наталья Демьянова
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