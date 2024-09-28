Пашаева заподозрили в хищении денег, переданных звёздами бойцам СВО

Стало известно об очередных пострадавших в результате махинаций бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Как узнал Mash , речь идёт о бизнесменах и знаменитостях, которые передавали через него гумпомощь для участников спецоперации (СВО).

Как рассказал телеграм-каналу бывший коллега Пашаева, экс-адвокат создал благотворительный фонд, в который созвал десяток меценатов, среди них — звёзды, бизнесмены и даже командир 95-го стрелкового полка Виктор «Сид» Москаленко. Всем им экс-адвокат объяснял, как важно быть патриотом и помогать солдатам, защищающим Родину. В итоге люди поверили Пашаеву: некоторые перевели деньги, другие — закупили гуманитарку. Экс-адвокат всё доставил в часть, заявив, что вещи и обмундирование передаёт якобы он лично. При этом о деньгах Пашаев умолчал. Вероятно, средства он присвоил себе.