На фронте подтвердили, что «танкист» Пашаев так и не появился в бою

Арестованный по делу о мошенничестве бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев не принимал участия в боях на передовой. Об этом рассказала доброволец Наталья Хим, знакомая со скандальным юристом.

«Службу Пашаева в обоих подразделениях назвать службой очень сложно. Пашаев и «передок»— это несовместимые вещи», — сказала она в разговоре с РИА «Новости».