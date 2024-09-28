На фронте подтвердили, что «танкист» Пашаев так и не появился в бою
Доброволец Хим: Экс-адвокат Пашаев не принимал участие в боях в зоне СВО
Арестованный по делу о мошенничестве бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев не принимал участия в боях на передовой. Об этом рассказала доброволец Наталья Хим, знакомая со скандальным юристом.
«Службу Пашаева в обоих подразделениях назвать службой очень сложно. Пашаев и «передок»— это несовместимые вещи», — сказала она в разговоре с РИА «Новости».
Собеседница рассказала, что Пашаев во время службы занимался «решением вопросов», преимущественно — медийной раскруткой батальона. По крайне мере, именно это он обещал реализовать командованию. Также он занимался поиском спонсоров и гуманитарщиков.
Напомним, что задержание Эльмана Пашаева состоялось 17 сентября в Москве. Против юриста возбудили дело по факту мошенничества на сумму 45 миллионов рублей. По версии следствия, Пашаев обещал «королеве марафонов» Елене Блиновской освобождение. Её муж Алексей, который признан потерпевшим, даже успел перечислить денежные средства за услугу. Подозрения на экс-адвоката пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны РФ. Известно, что у юриста есть серьёзные долги, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. 18 сентября Пашаева арестовали до 15 ноября. А позднее сослуживцев юриста вызвали в Москву для дачи показаний.
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