Пашаеву предъявили обвинения в мошенничестве, он не сотрудничает со следствием
Бывшему звёздному адвокату Эльману Пашаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В правоохранительных органах уточнили, что следствие провело допрос троих свидетелей в ходе расследования, сам юрист отказывается от сотрудничества.
«Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере)», — рассказал собеседник ТАСС.
Эльману Пашаеву грозит до десяти лет лишения свободы. Напомним, 17 сентября в Москве произошло задержание юриста, против него было возбуждено дело по статье о мошенничестве на сумму 45 миллионов рублей. Следствие считает, что юрист предложил свои услуги Алексею Блиновскому, обещая спасти бизнесмена и его супругу Елену от уголовной ответственности. Позднее выяснилось, что экс-адвоката является серьёзным должником, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. Пашаев проведёт под арестом до 15 ноября. В ходе расследования правоохранители выяснили, что юрист предлагал заключённым – бойцам СВО за деньги оставаться в тылу и не участвовать в боях.
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