Пашаеву предъявили обвинения в мошенничестве, он не сотрудничает со следствием

Бывшему звёздному адвокату Эльману Пашаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В правоохранительных органах уточнили, что следствие провело допрос троих свидетелей в ходе расследования, сам юрист отказывается от сотрудничества.