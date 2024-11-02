Призывавший убивать курян футболист Алиев пополнил список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс в список экстремистов экс-футболиста ФК «Локомотив» Алиева
Бывший футболист московского ФК «Локомотив» и сборной Украины Александр Алиев, который призывал к убийству мирных жителей Курской области, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ранее МВД России объявило его в розыск по подозрению в преступлении по одной из статей УК.
Напомним, что Александр Алиев призывал Вооруженные Силы Украины убивать жителей Курской области, где проживают его родители. При этом мать спортсмена заявила, что не поддерживает связь с сыном. Неравнодушные граждане обратились в Генеральную прокуратуру и к председателю Следственного комитета с просьбой проверить высказывания футболиста на предмет наличия призывов к терроризму. Алиеву может грозить до семи лет лишения свободы. В конце августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности.
Wikipedia / Садовников Дмитрий