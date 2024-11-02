Призывавший убивать курян футболист Алиев пополнил список террористов и экстремистов

Бывший футболист московского ФК «Локомотив» и сборной Украины Александр Алиев, который призывал к убийству мирных жителей Курской области, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ранее МВД России объявило его в розыск по подозрению в преступлении по одной из статей УК.