МВД РФ объявило в розыск футболиста Алиева, призывавшего ВСУ убивать курян
Александр Алиев. Обложка © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников
Бывшего футболиста московского ФК «Локомотив» и сборной Украины Александра Алиева объявили в розыск. Информация об этом появилась на официальном сайте базы МВД РФ.
«Александр Александрович Алиев, 03.02.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – указано в тексте карточки.
Напомним, что Александр Алиев призывал ВСУ убивать население Курской области, где живут его родители. При этом мать спортсмена призналась, что не общается с сыном. Общественники обратились в Генпрокуратуру и к председателю СК с целью проверить высказывания футболиста на предмет призыва к терроризму. Алиеву может грозить до семи лет лишения свободы. В конце августа СК возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.