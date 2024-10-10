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10 октября, 08:23

МВД РФ объявило в розыск футболиста Алиева, призывавшего ВСУ убивать курян

Александр Алиев. Обложка © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

Александр Алиев. Обложка © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

Бывшего футболиста московского ФК «Локомотив» и сборной Украины Александра Алиева объявили в розыск. Информация об этом появилась на официальном сайте базы МВД РФ.

«Александр Александрович Алиев, 03.02.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – указано в тексте карточки.

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Напомним, что Александр Алиев призывал ВСУ убивать население Курской области, где живут его родители. При этом мать спортсмена призналась, что не общается с сыном. Общественники обратились в Генпрокуратуру и к председателю СК с целью проверить высказывания футболиста на предмет призыва к терроризму. Алиеву может грозить до семи лет лишения свободы. В конце августа СК возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Дарья Нарыкова
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