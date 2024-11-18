Фильм «Манюня: Приключения в деревне» лидирует в кинопрокате России и СНГ

Комедийный фильм «Манюня: Приключения в деревне» уверенно возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав за прошедшие выходные 138,4 миллиона рублей. Об этом сообщают данные портала kinobusiness.com за период с 14 по 17 ноября.

В центре сюжета — три подруги: Манюня, Наринэ и Каринка, которые отправляются на летние каникулы в деревню к бабушке. Там девочки сталкиваются с неожиданными событиями, которые превращают скучные дни в захватывающие приключения. Главные роли исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян. Премьера фильма состоялась 14 ноября.

На втором месте в прокате оказалась историческая драма «Любовь Советского Союза», собравшая 113,4 миллиона рублей. Фильм рассказывает о молодой актрисе Галине Лактионовой, которая становится звездой Союза и проходит через череду любовных и трагических испытаний. В главных ролях снялись Ангелина Стречина, Роман Васильев и Кирилл Кузнецов.

Третью позицию заняла американская историческая драма «Гладиатор 2», продолжение культового фильма Ридли Скотта. В странах СНГ, за исключением России и Белоруссии, фильм собрал 82,5 миллиона рублей

На четвертом месте стартовал триллер «Еретик» с Хью Грантом в главной роли, заработавший 81 миллион рублей. Фильм повествует о двух мормонских девушках, попавших в ловушку мистера Рида, который проверяет их веру через серию испытаний.

Замыкает пятёрку лидеров сказка «Огниво», собравшая 75,5 миллиона рублей. Фильм продолжает традиции сказочного жанра и привлекает зрителей яркими персонажами и увлекательным сюжетом.

«Манюня: Приключения в деревне» стала не только лидером проката, но и одним из наиболее обсуждаемых фильмов последних недель, привлекая внимание зрителей как в России, так и в странах СНГ.