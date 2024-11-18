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18 ноября, 14:35

Бабич досрочно вернулся в Москву из-за травмы

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/srdjanbabicofficial

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/srdjanbabicofficial

Защитник сборной Сербии Срджан Бабич покинул расположение национальной команды и вернулся в Москву для продолжения лечения травмы колена. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания RTS.

Инцидент произошел в ходе матча пятого тура группового этапа Лиги наций против Швейцарии, завершившегося ничьей 1:1. Бабич получил повреждение в первой половине игры и был вынужден покинуть поле на перерыв.

Главный тренер сербской сборной Иван Стойкович сообщил, что игрок уже вылетел в Россию: «Он улетел, думаю, что уже вернулся в клуб. У него проблемы с коленом, и ему нужно продолжать лечение в Москве».

После прибытия в Москву Бабич прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая выявила растяжение связок колена. Ожидается, что ему потребуется как минимум неделя для восстановления, в зависимости от хода реабилитации.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 16 матчей за московский «Спартак», забив два гола и отдав одну голевую передачу. Он стал важным звеном обороны «красно-белых» в российской Премьер-Лиге.

23 ноября «Спартак» примет московский «Локомотив» в рамках 16-го тура РПЛ. Вопрос о возможности участия Бабича в этом матче остается открытым.

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Напомним, что ранее вратарь «Спартака» рассказал о самом раздражающем правиле в футболе. По словам спортсмена, больше всего бесит, когда судьи дают доигрывать при явном офсайде.

Александра Журавская
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