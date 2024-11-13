Легенды «Спартака» проиграли «Динамо» в матче памяти Фёдора Черенкова
Момент из матча легенд «Спартака» и «Динамо», 13 ноября 2024 год. Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва
«Спартак» проиграл «Динамо» в товарищеском матче легенд, посвящённом памяти бывшего полузащитника Фёдора Черенкова. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев отличился Роман Павлюченко с передачи Егора Титова. У победителей отметились Александр Сапета и Юрий Жирков.
Баннер болельщиков, посвящённый Фёдору Черенкову. Фото © Telegram / ФК «Спартак-Москва»
Команды сыграли два тайма по 40 минут. Главным тренером «Спартака» был Олег Романцев, «Динамо» возглавлял Валерий Газзаев.
Ранее Life.ru рассказывал, что «Спартак» покинул спортивный директор Томаш Амарал. Португалец занимал эту должность с 22 декабря 2023 года.