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13 ноября, 20:14

Легенды «Спартака» проиграли «Динамо» в матче памяти Фёдора Черенкова

Момент из матча легенд «Спартака» и «Динамо», 13 ноября 2024 год. Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Момент из матча легенд «Спартака» и «Динамо», 13 ноября 2024 год. Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

«Спартак» проиграл «Динамо» в товарищеском матче легенд, посвящённом памяти бывшего полузащитника Фёдора Черенкова. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличился Роман Павлюченко с передачи Егора Титова. У победителей отметились Александр Сапета и Юрий Жирков.

Баннер болельщиков, посвящённый Фёдору Черенкову. Фото © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Баннер болельщиков, посвящённый Фёдору Черенкову. Фото © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Команды сыграли два тайма по 40 минут. Главным тренером «Спартака» был Олег Романцев, «Динамо» возглавлял Валерий Газзаев.

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Ранее Life.ru рассказывал, что «Спартак» покинул спортивный директор Томаш Амарал. Португалец занимал эту должность с 22 декабря 2023 года.

Артур Лапсаков
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