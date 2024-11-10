Португалец Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака»

Португалец Томаш Амарал больше не занимает должность спортивного директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе команды красно-белых.

«Португалец покидает наш клуб по соглашению сторон», — указано в сообщении.

«Спартак» выразил благодарность Амаралу за проделанную работу. Представители команды пожелали ему успехов в дальнейшей карьере. Португалец официально занял должность спортивного директора красно-белых 22 декабря 2023 года.