Актёра Дмитрия Назарова заметили в аэропорту Таллина после прибытия из Германии. Фото предоставила подписчица RT . По данным из открытых источников, он прилетел в Эстонию, чтобы вместе с супругой Ольгой Васильевой сыграть спектакль «Чёрт знает что!», который состоится 19 ноября.

Напомним, что уже более двух лет актёр, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Кухня», проживает за пределами России. После начала спецоперации он не только уехал из страны вместе с супругой, но и стал регулярно выкладывать видео с критическими комментариями в адрес России. В 2023 году его оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Несмотря на это, на одном из российских маркетплейсов обнаружили сборник стихов Дмитрия Назарова под названием «Без кожи», который общественность попросила изъять с полок магазина.